Передачу акцизов на ГСМ регионам закрепили в нацпроекте

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Все поступления от акцизов на горюче-смазочные материалы в 2024 году будут зачисляться в бюджеты регионов. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), опубликованном на сайте правительства.

Как отмечается в документе, в 2019 году регионы будут получать до 58,1% от норматива, в 2020 году - до 66,6%, в 2021 году - до 74,9%, в 2022 году - до 83,3%, в 2023 году - до 91,6%. На 2024 год все доходы от акцизов должны будут оставаться в региональных бюджетах.

По оценке кабинета министров, в результате в 2024 году бюджеты субъектов РФ получат дополнительно 355,2 млрд рублей.