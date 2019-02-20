Более половины подведомственных Минобороны дорог будут соответствовать нормам к 2025 гjle

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Доля подведомственных Минобороны России автодорог в нормативном состоянии должна в 2019-2024 годах вырасти с 34% до 60%. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги", опубликованном на сайте правительства.

Как отмечается в документе, протяженность дорожной сети Минобороны РФ составляет порядка 5 тыс. км. Уровень их содержания (с ежегодным обслуживанием и ремонтом) должен быть доведен до 100%.

На эти цели во входящем в нацпроект федеральном проекте "Автомобильные дороги Минобороны России" предусмотрено 5,6 млрд рублей, которые будут полностью выделены из федерального бюджета.

Повышение качества ведомственных дорог позволит усилить интеграцию жителей военных городков в социально-экономическое пространство регионов, отмечается в документе, а для жителей регионов повысит доступность и привлекательность работы в воинских частях.

Также разработчики документа рассчитывают на снижение расходов на доставку грузов в воинские части. К примеру, изменение типа дорожного покрытия с грунта на цемент или асфальтобетон позволяет добиться двукратного снижения расхода топлива, отмечается в документе.

Ранее замминистра обороны Дмитрий Булгаков сказал, что в рамках федерального проекта также будет построено более 500 километров новых дорог, в том числе подъездные пути к воинским частям и гарнизонам.