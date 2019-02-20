Правительство планирует утвердить стратегию развития экспорта услуг к апрелю

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует до 1 апреля текущего года утвердить стратегию развития экспорта услуг на период до 2025 года. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Международная кооперация и экспорт", опубликованном на сайте правительства РФ.

Данная задача входит в федеральный проект "Экспорт услуг" внутри национального проекта. Бюджетное финансирование федерального проекта составляет, согласно паспорту, 5,791 млрд рублей в 2019-2024 годах. Из них 821,3 млн рублей планируется направить уже в текущем году.

Также до 1 апреля должен быть разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков, а к 29 ноября должен быть проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг, отмечается в документе.