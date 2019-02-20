Единый оператор по обращению с ТКО начнет работу в 12 районах Ленобласти с 1 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Региональный оператор Ленинградской области АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" (УКООЛО) приступит к работе в тестовом режиме с 1 апреля 2019 года в 12 районах региона, не граничащих с Санкт-Петербургом. Речь идет о Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Кингисеппском, Киришском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Сосновоборском и Тихвинском районах Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе администрации Ленинградской области.

"Работу регионального оператора Ленинградской области в тестовом режиме планируется запустить 1 апреля 2019 года в тех районах, которые не граничат с Санкт-Петербургом", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе УКООЛО, компания внедрит автоматическую систему централизованного контроля и учета объема тверды коммунальных отходов (ТКО), которые поступают на все полигоны региона, весной 2019 года. В рамках реализации проекта планируется оснастить все мусорные полигоны Ленинградской области оборудованием для измерения объема поставляемых ТКО, а также средствами фото- и видеофиксации. Собранные данные система будет автоматически передавать в единую информационную систему учета отходов регионального оператора.

Ленинградская область и Санкт-Петербург перенесли официальный переход на новые правила по обращению с ТКО с 1 января 2019 года на 1 января 2020 года. Власти Ленобласти связывают перенос сроков с отсрочкой, принятой в Санкт-Петербурге. В свою очередь правительство Санкт-Петербурга воспользовалось правом до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства по внедрению новой системы по обращению с ТКО. В переходный период продолжит действовать прежняя система сбора мусора и тарифы за его транспортировку и утилизацию. Ежегодно на территории области образуется почти 700 тыс. тонн отходов, а в Санкт-Петербурге около 1,7 млн тонн.

Также по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко готовится к подписанию региональный нормативный документ об обязательном двухкратном увеличении санитарных зон вокруг всех вновь вводимых полигонов ТКО.