В Приморье в 2019 году создадут краевой гериатрический центр

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Региональный гериатрический центр появится в Приморье в 2019 году, а к 2024-му году в крае в рамках нацпроекта "Демография" будет сформирована специальная гериатрическая служба. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

Гериатрия специализируется на лечении и профилактике болезней пожилых людей, а также на повышении качества и увеличении продолжительности их жизни.

"Региональный гериатрический центр появится в Приморье в 2019 году. Его открытие запланировано на базе госпиталя для ветеранов войн, что позволит оказывать специализированную помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.

К 2024 году в крае создадут специальную службу, которая будет оказывать медицинскую помощь пожилым людям, чтобы помочь им восстановить или сохранить физическую и функциональную активность, а также независимость от посторонней помощи в повседневной жизни. В 2024 году гериатрическую помощь будут оказывать на 83 круглосуточных койках, а получать ее ежегодно смогут более 1,5 тыс. приморцев в возрасте 70 лет и старше.

Нацпроект "Демография" является продолжением части приоритетных проектов из направления "Здравоохранение", в том числе "Формирование здорового образа жизни", реализуемого с 2017 года. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3,1 трлн рублей, в том числе более 2,97 трлн - из федерального бюджета.