Правительство выделит 37 млрд рублей на поддержку фермеров

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует выделить на поддержку малых фермеров и развитие сельской кооперации 37,4 млрд рублей к 2024 году. Об этом говорится в паспорте нацпроекта МСП, опубликованном в среду на сайте правительства РФ.

"[Будет] утверждено постановление правительства РФ, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах РФ в размере 37,368 млрд рублей", - говорится в документе.

В паспорте проекта уточняется, что в 2019 году этот показатель составит 7,4 млрд рублей, в 2020 году - 1,8 млрд рублей, в 2021 году - 4,6 млрд рублей, в 2022 году - 5,9 млрд рублей, в 2023 году - 8,5 млрд рублей, в 2024 году - 9,1 млрд рублей.

Также правительство РФ планирует увеличить число занятых в сельскохозяйственном малом и среднем бизнесе до 126 тыс. человек к 2024 году, в том числе 18,2 тыс. человек уже в 2019 году. Средства на эту цель будут выделены в том числе из государственного бюджета.

Ответственным исполнителем назначена заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Нацпроект МСП

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.