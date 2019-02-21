"Ростелеком" поможет обучить ветеранов РЖД компьютерной грамотности в 20 регионах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" поможет обучить ветеранов РЖД компьютерной грамотности в 20 российских регионах по программе "Азбука интернета". Как говорится в сообщении госоператора, в работе по обучению пенсионеров-железнодорожников компьютерной грамотности также примет участие благотворительный фонд "Почет".

Повышение цифровой грамотности сотрудников госкомпаний и населения в целом предусмотрено нацпроектом "Цифровая экономика РФ".

"В офисе компании "Ростелеком" состоялась передача тиража учебников "Азбука интернета" благотворительному фонду "Почет". 1000 учебников предназначены для обучения пенсионеров-железнодорожников компьютерной грамотности в 20 регионах РФ", - уточняется в сообщении.

В "Ростелекоме" отметили, что первые группы уже набраны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске, они вскоре приступят к занятиям. Госоператор обеспечивает посетителей классов учебными пособиями и методическими материалами, актуализирует ранее разработанные материалы, внедряет новые учебные модули. Кроме того, "Ростелеком" обеспечивает поддержку сайта www.azbukainterneta.ru, на котором в электронном виде размещен основной учебник "Азбука интернета", методические материалы для преподавателей, дополнительные модули расширенного курса для продвинутых пользователей и прочая информация, используемая для организации обучения пенсионеров.

По словам гендиректора фонда "Почет" Бориса Калатина, вопрос социализации людей старшего поколения в цифровую эпоху очень актуален. Он пояснил, что сотрудники фонда прикладывают серьезные усилия для организации учебных классов, оборудованных компьютерами и доступом в интернет, проводят набор групп и обеспечивают оплату труда преподавателей.

Обучающее пособие и интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках сотрудничества "Ростелекома" с Пенсионным фондом РФ. Соглашение было подписано в январе 2014 года, цель сотрудничества - упростить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повышение качества жизни.