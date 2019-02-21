В Курганской области начинается проект по профобучению для людей предпенсионного возраста

ТАСС, 21 февраля. Проект "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста", рассчитанный на пять лет, начнется в Курганской области в 2019 году. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-служба главы региона.

"В этом году в рамках регионального проекта "Старшее поколение", который входит в национальный проект "Демография", начнется реализация нового проекта - "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста", рассчитанного на 2019-2024 годы. Любой человек за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе, назначаемую досрочно, сможет воспользоваться правом пройти профобучение. Планируется, что в 2019 г. такую переподготовку пройдет 341 житель региона. Обучение будет организовано на базе учреждений профессионального образования", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что помимо переподготовки в рамках проекта "Старшее поколение", планируются дополнительные меры. "Более того, в рамках других проектов, которые не обязательно связаны с этой программой, мы сейчас будем открывать в регионе школу программирования. Это добровольно, обучение будет бесплатным. Если человек, находясь в зрелом возрасте, готов получить азы программирования, позаниматься для себя, либо чтобы где-то по найму поработать - пожалуйста, мы тоже готовы эти вещи сделать, хотя это в обязательную программу не входит", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Курганская область участвует в 11 национальных проектах, объем государственных инвестиций составит около 7 млрд рублей в год.

Нацпроект "Демография" является продолжением части приоритетных проектов из направления "Здравоохранение", в том числе "Формирование здорового образа жизни", реализуемого с 2017 года. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3,1 трлн рублей, в том числе более 2,97 трлн - из федерального бюджета.