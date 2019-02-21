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В Курганской области начинается проект по профобучению для людей предпенсионного возраста

По данным властей региона, воспользоваться этим правом может любой человек за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости

ТАСС, 21 февраля. Проект "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста", рассчитанный на пять лет, начнется в Курганской области в 2019 году. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-служба главы региона.

"В этом году в рамках регионального проекта "Старшее поколение", который входит в национальный проект "Демография", начнется реализация нового проекта - "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста", рассчитанного на 2019-2024 годы. Любой человек за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе, назначаемую досрочно, сможет воспользоваться правом пройти профобучение. Планируется, что в 2019 г. такую переподготовку пройдет 341 житель региона. Обучение будет организовано на базе учреждений профессионального образования", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что помимо переподготовки в рамках проекта "Старшее поколение", планируются дополнительные меры. "Более того, в рамках других проектов, которые не обязательно связаны с этой программой, мы сейчас будем открывать в регионе школу программирования. Это добровольно, обучение будет бесплатным. Если человек, находясь в зрелом возрасте, готов получить азы программирования, позаниматься для себя, либо чтобы где-то по найму поработать - пожалуйста, мы тоже готовы эти вещи сделать, хотя это в обязательную программу не входит", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Курганская область участвует в 11 национальных проектах, объем государственных инвестиций составит около 7 млрд рублей в год.

Нацпроект "Демография" является продолжением части приоритетных проектов из направления "Здравоохранение", в том числе "Формирование здорового образа жизни", реализуемого с 2017 года. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3,1 трлн рублей, в том числе более 2,97 трлн - из федерального бюджета.

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