Котюков сообщил, что 4 тыс. ученых до 2024 года пройдут обучение в центрах на базе НОЦ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Обучение в центрах компетенций, созданных на базе научно-образовательных центров (НОЦ), к 2024 году пройдут 4 тыс. российских ученых, в том числе руководители исследовательских лабораторий и проектов, заявил ТАСС в четверг министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

"Одной из задач национального проекта ["Наука"] является создание целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок. Планируется, что в центрах развития компетенций, созданных на базе НОЦ, к 2024 году пройдут обучение не менее 4 тыс. руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий", - сказал Котюков.

По его словам, сегодня "российские ученые либо относительно молодые, либо находятся в достаточно преклонном возрасте".

"Этот провал связан в первую очередь с тяжелой ситуацией в российской науке в 1990-е годы, которые практически выкосили целое поколение ученых. Очевидно, что устранить этот провал в сжатые сроки невозможно, однако вполне реальным является привлечение в науку молодых исследователей", - сказал он.

Еще одной проблемой Котюков назвал демографический провал в стране.

"В настоящее время количество студентов-выпускников снижается, и нам необходимо реагировать на этот вызов, чтобы не допустить нового провала поколений. Для этого и реализуется ряд мероприятий национальных проектов, нацеленных на повышение привлекательности профессии ученого", - пояснил он.