Новгородский губернатор доложил Путину о ходе реализации нацпроектов в регионе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудил социально-экономическую ситуацию в Новгородской области с губернатором региона Андреем Никитиным.

"Новгородская область - это регион с наибольшей долей пенсионеров в структуре численности [населения], и, конечно, мы будем исполнять все ваши поручения с максимальной отдачей", - доложил Никитин. Путин попросил сообщить, сколько жителей в регионе получают доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума. По словам губернатора, сейчас таких около 2 тыс. человек, но после поручений, озвученных в президентском послании, их станет значительно больше.

Он также доложил президенту, что регион активно включился в реализацию национальных проектов, идет строительство школ и детских садов, а также модернизация водных объектов и дорожной сети. "Больше 1 тыс. км в этому году мы уже отремонтировали и в рамках национального проекта будем планово двигаться для того, чтобы в Новгородской области плохих дорог не было",- заверил губернатор.

Рассказывая об инвестициях и важных экономических показателях, он сообщил, что около 20 предприятий в регионе находятся в стадии строительства и модернизации.

"Как у вас в социальном плане там в целом и, прежде всего, уровень заработной платы в социальной сфере?"- поинтересовался Путин. Никитин рассказал, что, благодаря участию в федеральном проекте по долговременному присмотру и уходу, около 2 тыс. пенсионеров были дополнительно включены в систему социальной защиты, все дополнительные расходы на зарплаты социальным работникам в бюджете запланированы.

Губернатор также доложил Путину о реализации в регионе совместного проекта со Сбербанком по дополнительным выплатам молодым учителям, которые едут преподавать в сельскую местность.

Однако, по его словам, ситуация со здравоохранением остается одной из самых напряженных. "Сегодня мы 84 в стране по уровню смертности. И, конечно, это требует сейчас серьезных и взвешенных решений. Самый большой вопрос, который есть - это отсутствие первичного звена", - сообщил он.