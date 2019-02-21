Мантуров: нацпроект по экспорту позволит привлечь 7-12 трлн рублей частных инвестиций

МУМБАИ /Индия/, 21 февраля. /ТАСС/. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" позволит привлечь от 7 трлн до 12 трлн рублей частных инвестиций на 957 млрд рублей финансирования из федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Национальный проект - это не только бюджетные средства, но и инвестиции самих компаний. Мультипликатор составляет от 7 трлн до 12 трлн рублей на менее чем один бюджетный триллион рублей", - отметил министр.

Министр отметил, что в зависимости от отрасли мультипликатор (объем частных инвестиций на 1 рубль бюджетного финансирования) будет различаться. В частности, в химической промышленности объем частных средств на один бюджетный рубль будет выше, чем в машиностроении или в секторе производства высокотехнологичной продукции. В последнем случае это связано с объемом продукции: на экспорт отправляется больше химической продукции, нежели высокотехнологичной.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти проектов федерального уровня: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

По каждому из них предусмотрено бюджетное финансирование. Наибольшее финансовое обеспечение предусматривается по федеральным проектам "Промышленный экспорт" (423,8 млрд рублей) и "Экспорт продукции АПК" (406,8 млрд рублей).

Кроме того, предусмотрено выделение на проект "Логистика международной торговли" 21,6 млрд рублей, "Экспорт услуг" - 5,8 млрд рублей, и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" - 98,8 млрд рублей.