Центр непрерывного образования откроют в ГИТИСе по нацпроекту "Культура"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры появится в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщается в четверг на сайте Минкультуры РФ.

"В рамках национального проекта "Культура" при ГИТИСе будет создан Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Всего до 2021 года в рамках нацпроекта создадут 15 таких центров. Первые семь появятся уже в этом году", - говорится в сообщении.

Эти центры будут также сформированы на базе Российской академии музыки имени Гнесиных, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, Санкт-Петербургского института культуры, ВГИКа, Краснодарского института культуры и Дальневосточного института искусств. "Ожидается, что к 2024 году обучение в 15 центрах пройдут более 200 тыс. человек", - добавили в Минкультуры.

Министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече со старейшими преподавателями ГИТИСа отметил, что ведомство выделяет значительный объем средств на развитие и содержание ГИТИСа. "Мы бы хотели, чтобы ГИТИС в данном случае нес свой бренд в регионы и подтягивал работников региональных учреждений культуры до самых высоких стандартов", - приводятся слова Мединского на сайте Минкультуры.

Кроме того, Мединский рассказал о возможности строительства нового общежития ГИТИСа, вопрос о котором ранее поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Мы постараемся не просто улучшить условия проживания в общежитии ГИТИСа, а создать на его базе целый студенческий городок для студентов театральных вузов, в том числе Театрального института имени Щукина, Высшего театрального училища имени Щепкина и Школы-студии МХАТ", - добавил министр в ходе встречи.

Нацпроект "Культура"

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений потребует первый раздел - 84 млрд.

В проект заложено создание 39 центров культурного развития, оснащение 1,8 тыс. образовательных учреждений в сфере культуры, строительство и капремонт 526 культурно- досуговых учреждений в сельской местности, приобретение 600 автоклубов (учреждений культуры на колесах) для обслуживания сельского населения, переоснащение 660 муниципальных библиотек, оснащение 1,2 тыс. кинозалов и ремонт 40 детских театров юного зрителя.

Куратором проекта назначена вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, руководителем - министр культуры РФ Владимир Мединский.