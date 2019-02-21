ГТЛК может учредить АНО для мониторинга выполнения плана по магистральной инфраструктуре

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) может стать учредителем автономного некоммерческого общества "Магистраль 2024", которое, как ожидается, займется мониторингом выполнения комплексного плана по развитию магистральной инфраструктуры РФ.

Вопрос об участии ГТЛК в АНО "Магистраль 2024", как говорится в материалах компании, был вынесен на заседание совета директоров компании 21 февраля. Организация создается для "мониторинга реализации комплексного плана в транспортной части", уточнил ТАСС источник, близкий к правительству.

В конце января вице-премьер РФ Максим Акимов, возглавляющий совет директоров ГТЛК, провел заседание правительственной комиссии по транспорту и проектного комитета по транспортной части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, на котором была утверждена методика, позволяющая включать в него новые проекты. Также на заседании были утверждены методические указания по мониторингу и внесению изменений в транспортную часть комплексного плана и федеральные проекты, входящие в него.

Как сообщалось ранее, в комплексный план включены девять федеральных проектов, направленных на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры. Финансирование транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в РФ до 2024 года составит порядка 6,35 трлн рублей. Из них более 3 трлн рублей - средства федерального бюджета, около 3,3 трлн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 58,7 млрд рублей - из бюджетов регионов.

ГТЛК - крупнейшая в России лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге транспортных средств (самолеты, водный и железнодорожный транспорт, автомобили и спецтехника). На 100% находится в собственности Российской Федерации. Управление организацией осуществляет Минтранс РФ.