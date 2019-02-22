Медведев поручил проверить соглашения с регионами по софинансированию нацпроектов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьер - министру финансов Антону Силуанову проанализировать соглашения с регионами в отношении субсидий из федерального бюджета, предоставляемых для софинансирования расходов при реализации национальных и федеральных проектов. Об этом говорится в перечне поручений главы правительства по итогам состоявшейся 12 февраля его встречи с членами совета палаты Совета Федерации.

В соответствии с документом, Медведев поручил Силуанову в срок до 1 апреля представить доклад о соблюдении предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов Федерации.