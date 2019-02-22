Ингушетия получит более 152 млн рублей из федерального бюджета на реабилитацию пруда

МАГАС, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют провести экологическую реабилитацию пруда в самом крупном городе региона Назрани до конца 2020 года. На эти цели в рамках нацпроекта "Экология" из федерального бюджета республике будет выделено более 152 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС замминистра природных ресурсов региона Мухарбек Пугоев.

"Правительство республики уже подписало на два года соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении субсидии из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" на реабилитацию пруда в Назрани. Всего нам будет выделено из федерального бюджета 152,5 млн рублей и из регионального - 1,5 млн рублей. Это переходящий объект на 2020 год, то есть, в этом году мы начнем работу и освоим 100 млн, а в будущем году нам выделят уже 54 млн рублей, общая сумма проекта таким образом составит 154 млн", - сказал Пугоев.

По его словам, региональное минприроды подготовило документы на тендер, в течение двух месяцев будет определен подрядчик и начаты работы. "Это будет экологическая реабилитация пруда, в нее входит выемка донных отложений, это загрязненный илистый грунт, выполаживание откосов или простыми словами заложение берегов из щебня и растительного грунта, также предусмотрен посев многолетних трав для предотвращения диффузного стока, когда после ливней и таяния снега с берегов стекает вода с элементами загрязнения, будем высаживать у берегов кустарник скумпия", - отметил замминистра, добавив, что береговую зону будет уже благоустраивать мэрия города за счет средств инвестора.

По информации пресс-службы минприроды Ингушетии, пруд в Назрани был создан еще в 1960-х годах для технических нужд завода "Электроинструмент", также вода использовалась для отопления квартирных домов, в которых проживали рабочие завода и трикотажной фабрики.