На проект "Чистая вода" в Ростовской области направят более 9 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Строительство и ремонт систем водоснабжения и водоотведения в Ростовской области в ближайшие пять лет обойдется в 9,2 млрд рублей. Деньги выделены в рамках федерального проекта "Чистая вода", входящего в национальный проект "Экология", сообщает в пятницу управление информационной политики правительства региона.

"Ростовской области, как региону-участнику федерального проекта "Чистая вода", в период 2019-2024 годов будет оказана поддержка из федерального бюджета. Объем финансирования составляет 9,2 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей - средства федерального бюджета. Это третий показатель среди субъектов РФ по объему финансирования из федерального бюджета", - сообщает управление.

Сообщается, что водопроводы в области сейчас строят в городах Гуково и Донецк. Всего в 2019 году в регионе построят и отремонтируют 17 объектов на 1,76 млрд рублей.

Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология". Проект предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на него планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).