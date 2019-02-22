Ивановская область получит 96 млн рублей на модернизацию сельских ДК

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ивановская область получит в 2019 году почти 96 млн рублей из федерального бюджета на реализацию национального проекта "Культура". На эти средства в сельских домах культуры региона проведут капремонт, а также закупят оборудование и музыкальные инструменты, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В рамках реализации национального проекта "Культура" в 2019 году Ивановская область получит почти 96 млн рублей. Из них 41,4 млн рублей направят на ремонт домов культуры в Вичугском, Гаврилово-Посадском, Лежневском, Родниковском, Комсомольском и Кинешемском районах. Кроме того, 25 млн рублей выделены на приобретение инструментов и оборудования для музыкальных школ, еще 29,15 млн - на поддержку отрасли", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правительстве регионе, по сравнению с прошлым годом сумма поддержки отрасли увеличилась почти на треть. "В 2018 году на ремонт сельских домов культуры было выделено 75 млн рублей, на эти деньги был проведен ремонт в 31 доме культуры", - сказали в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений - 84 млрд рублей - потребует первый раздел.

В проект заложено создание 39 центров культурного развития, оснащение 1,8 тыс. образовательных учреждений в сфере культуры, строительство и капремонт 526 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение 600 автоклубов (учреждений культуры на колесах) для обслуживания сельского населения, переоснащение 660 муниципальных библиотек, оснащение 1,2 тыс. кинозалов и ремонт 40 детских театров юного зрителя.