Число "бережливых поликлиник" в субъектах РФ уже превысило 2,2 тыс. учреждений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. поликлиник в РФ за два года перешли на бережливые технологии работы, что позволило существенно повысить доступность и качество медицинской помощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Президент России Владимир Путин поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник". Благодаря реализации новой модели работы поликлиник сокращаются очереди к врачам, объемы бумажной работы у врачей и лабораторий уменьшаются, а время приема наоборот увеличивается, снижается вероятность заболеть в поликлинике, так как потоки больных и здоровых людей разведены, а персонал в регистратуре и колл-центрах общается приветливо.

"В настоящее время более чем в 2,2 тыс. поликлиник 52 субъектов Российской Федераций реализуется проект "Бережливая поликлиника". С начала эксперимента, который впоследствии стал твердой и успешной жизненной практикой, удалось добиться повышения доступности медицинской помощи для россиян", - отмечается в сообщении ведомства.

В учреждениях, где проект уже реализуется, "время ожидания очереди в регистратуру сократилось в среднем в 3,8 раза - с 27 минут до 7". Уменьшилось и время ожидания и непосредственно у кабинета врача примерно в 3,3 раза - с 43 минут до 13. В Минздраве привели в пример несколько субъектов. Так, в Алтайском крае время ожидания в очереди у кабинета врача сократилось с 36 до 10 минут, в Удмуртии до начала проекта ожидание у кабинета врача составляло 50 минут, сейчас пациент тратит не более 15 минут.

"В Пермском крае создан ситуационный центр видеомониторинга, позволяющий контролировать наличие очередей у регистратур и кабинетов в онлайн режиме. При скоплении очереди более трех человек на электронную почту главному врачу приходит сообщение", - уточнили в пресс-службе Минздрава.

Диспансеризация и лекарства

Новая организационная модель позволила также сократить сроки прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Так, по данным Минздрава, в среднем по итогам реализации проекта пациенту теперь необходимо два дня на это вместе пяти, которые были до начала реализации.

"Впечатляющие результаты получены в Пермском крае: за одно посещение вместо пяти (до реализации проекта) маленький пациент может пройти полный цикл профилактического осмотра. В Удмуртской Республике за два посещения вместо четырех пациент старше 18 лет проходит полный цикл диспансеризации", - уточнили в пресс-службе Минздрава России. Время непосредственной работы врача с пациентом увеличилось в 1,3 раза, а на заполнение медицинской документации врачу теперь требуется в 1,6 раз меньше времени.

За счет внедрения бережливых технологий и совершенствования медицинских информационных систем врач со своего рабочего места в режиме онлайн видит наличие или отсутствие льготных лекарств в сети аптечных организаций и пунктов, что позволяет экономить время пациента на поиск нужного препарата. Такие проекты есть Пермском крае и Тульской области.

"В поликлиниках внедряются также интересные архитектурно-планировочные решения для обеспечения комфортного пребывания: красивые и уютные зоны ожидания, детские комнаты, комнаты для кормления малышей, игровые пространства, удобства для людей с ограниченными возможностями", - добавили в пресс-службе министерства.

Нацпроект "Здравоохранение"

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение".

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для всех россиян, оптимизация работы медорганизаций, упрощение процедуры записи к врачу и сокращение времени ожидания являются одними из основных целевых показателей национального проекта. По итогам реализации национального проекта доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений, организовавших планировочные решения для комфортного пребывания детей, должна достигнуть 95%.

Среди взрослых организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, доля перешедших на новую организационную модель должна к 2024 году составить почти три четверти от общего числа таких учреждений в РФ.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.