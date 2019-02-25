Правительство одобрило концепцию подключения к интернету социально значимых объектов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило концепцию подключения к интернету социально значимых объектов в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика", сообщается на сайте кабмина. Заседание президиума правительственной комиссии по цифровому развитию провел вице-премьер РФ Максим Акимов.

Концепция предусматривает обеспечение скоростным интернетом более 100 тыс. социальных объектов: образовательных учреждений (школ и учреждений среднего профессионального образования), фельдшерско-акушерских пунктов, отделений полиции, Росгвардии, пожарных частей, военкоматов, органов государственной власти и местного самоуправления.

"Для повышения конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг открытые тендеры на подключение скоростного интернета по сервисной модели (услуга доступа в интернет "под ключ") будут проводиться во всех регионах страны с участием крупных и локальных операторов", - говорится в сообщении.

Национальные проекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение майского указа президента 2018 года. Их планируется реализовать до 2024 года.