Эксперты ОНФ в марте оценят состояние школьной инфраструктуры во всех регионах

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в течение марта проверят во всех регионах страны состояние школьной инфраструктуры, особое внимание будет уделено состоянию учебных заведений в селах и малых городах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"Первое - мы должны провести мониторинг, выявить школы, где нет современной инфраструктуры, если сказать проще, где нет канализации, водопровода. И взять их на контроль. Второе - мы должны понять планы регионов и перспективы исправления ситуации по этим школам, получить программу решения выявленных проблем, третье - если проблемы не решаются, мы должны включаться в переговорный процесс с региональными властями", - приводит пресс-служба слова руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

"Особое внимание при этом будет уделяться школам в сельской местности. Эксперты Народного фронта сошлись во мнении, что исправление выявленных недостатков школьной инфраструктуры необходимо увидеть уже в начале нового учебного года", - добавил он, подчеркнув, что преодоления качественных разрывов в состоянии школьной инфраструктуры необходимо для реализации национального проекта "Образование".

В свою очередь сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева отметила, что важной составляющей школьной инфраструктуры является "полноценный доступ в интернет и возможности для детей пользоваться им в учебном процессе". По ее словам, интернет позволяет ученикам получать дополнительное образование, участвовать в конкурсах и олимпиадах. Кроме того, Шмелева обратила внимание на "вопиющие случаи, когда детям приходится учиться в третью смену".