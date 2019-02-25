Около тысячи жительниц Новгородской области смогут получить профессию во время декрета

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Новгородская область в рамках национального проекта "Демография" в два раза увеличит число женщин, которые во время декрета бесплатно смогут получить новую профессию или повысить свою квалификацию. До 2024 года такую возможность получат около тысячи жительниц региона, сообщил в понедельник заместитель министра труда и социальной защиты населения Новгородской области Владимир Иванов.

"В 2019 году мы планируем обучить 76 женщин, на это предусмотрено порядка 700 тыс. рублей из средств областного бюджета. С 2020 года будут получены средства федерального бюджета и теперь мы планируем обучать порядка 145 женщин в год. Всего за период с 2019 по 2024 год мы планируем обучить 909 женщин по востребованным специальностям", - рассказал Иванов на дискуссионной площадке по реализации в Новгородской области национального проекта "Демография". Он добавил, что проект по обучению рассчитан на женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Как пояснили ТАСС в министерстве труда и социальной защиты населения Новгородской области, обучение проходит в очной форме и дистанционно. В 2017-2018 годах наибольшим спросом пользовались программы "Менеджер по персоналу", "Кадровое делопроизводство" и "Бухгалтерия". Также женщины проходили обучение по профессиям "Парикмахер", "Мастер маникюра" и "Повар". На реализацию этого направления предусмотрено около 42 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, в среднем выделяется 50 тыс. рублей на человека.

"На территории области также реализуются дополнительные мероприятия, такие как предоставление работодателям субсидий на возмещение затрат на организацию рабочих мест для женщин, имеющих малолетних детей. За период с 2019 по 2024 год мы планируем создать и предоставить такие субсидии для 138 рабочих мест", - рассказал Иванов. Как уточнили ТАСС в региональном минтруде, эта мера распространяется на женщин, которые имеют детей до 14 лет. На 2019 год предусмотрены средства областного бюджета в размере 300 тыс. рублей, при этом на одно рабочее место предусмотрено не более 30 тыс.

По данным министерства, принятые меры в том числе, направлены на то, чтобы выводить нуждающиеся семьи из трудной жизненной ситуации.

Всего на реализацию национального проекта "Демография" в Новгородской области планируется направить более 5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, отметил Иванов.