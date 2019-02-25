Минстрой подготовит правила использования камер видеонаблюдения для поиска пропавших

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минстрой России подготовит рекомендации по использованию камер видеонаблюдения для более эффективного поиска пропавших людей. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис по итогам встречи с участниками поискового отряда "Лиза Алерт" в рамках реализации проекта "Умный город".

"Вместе с коллегами из "Лизы Алерт" и Москвы обсудили, как сделать городские системы безопасности предотвращающими беду, а не только помогающими понять, что случилось. Подготовим рекомендации по установке и модернизации систем видеонаблюдения, в том числе для небольших городов, основанные на реальной практике", - написал Чибис в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Замминистра отметил, что типичной проблемой в системе видеонаблюдения является неправильная ориентировка камер, которые иногда снимают стену или бордюр. Кроме того, для поиска пропавших людей необходимо снимать тротуары, а не только проезжую часть и перекрестки, отметил Чибис. "Коллегам в субъектах поручим провести встречи с активистами "Лиза Алерт", сотрудничество с ними для муниципалитетов и регионов считаю обязательным", - также отметил замглавы министерства.

Как отмечал ранее Чибис, рабочая группа ведомственного проекта "Умный город" может привлечь добровольческие организации в сфере поиска пропавших людей к обсуждению технологий в области городской безопасности.

"Умный город"

Ведомственный проект "Умный город" будет реализовываться в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда". В настоящее время обсуждается стандарт проекта, который, в частности, предусматривает перевод различных баз данных в машиночитаемый формат, внедрение интеллектуальных систем мониторинга и управления в энергетике и коммунальном хозяйстве. Кроме того, стандарт будет учитывать "умные решения" для транспортной сферы, например, внедрение алгоритмов для светофоров в зависимости от ситуации с пробками на дорогах.

Также в стандарт предлагается внести ряд решений для обеспечения общественной безопасности, включая совершенствование систем оповещения и внедрение технологии распознавания лиц, пилотные проекты которой внедряются в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо этого, предполагается создать онлайн-платформы для взаимодействия властей и граждан по аналогии с проектами "Активный гражданин", "Наш город" и "Добродел".

О поиске пропавших добровольцами

В мае 2018 года Следственный комитет РФ, МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия подписали документ об алгоритме взаимодействия с волонтерскими организациями и добровольцами. В частности, Следственный комитет активно сотрудничает с поисковыми отрядами "Лиза Алерт", содружеством волонтеров "Поиск пропавших детей", региональной общественной организацией "Питер-поиск", общественным движением "Легион" и другими.

Российские волонтеры из отряда "Лиза Алерт" и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в течение года нашли более 10 тыс. потерявшихся человек, ранее сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе Международного форума добровольцев.