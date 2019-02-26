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Минобрнауки: ученые ДФО должны вместе бороться за поддержку по нацпроекту "Наука"

Заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев назвал перспективными проектами в регионе океанологию и науки о Земле

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Дальневосточные научные учреждения должны объединять усилия, чтобы выдержать конкуренцию с коллегами из других регионов России за государственную поддержку в рамках национального проекта "Наука". Об этом заявил во вторник заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев.

Согласно майскому указу президента РФ Владимира Путина, перед Россией стоит цель, в частности, войти к 2024 году в пятерку стран - лидеров по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Для достижения поставленной цели был разработан национальный проект "Наука".

"Модель реализации мероприятий национального проекта, она все равно конкурсная, как бы мы ни хотели. Это поддержка наиболее интересных и сильных проектов, и вы конкурируете даже не между собой, а с центральной частью, с Сибирью, с Уралом. Это означает, что нужно находить какие-то внутренние ресурсы за счет складывания, объединения усилий, подачи совместных заявок, которые позволяли бы вам выигрывать конкуренцию", - сказал Медведев на совещании с руководителями дальневосточных научных организаций во Владивостоке.

По его мнению, перспективными в регионе являются, например, океанология, а также науки о Земле.

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