Власти Удмуртии планируют увеличить экспорт продукции АПК в 4 раза до $10 млн к 2024 году

ИЖЕВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики планируют увеличить объемы экспорта продукции более чем в четыре раза с $2,4 млн в 2018 году до $10 млн к 2024 году. Об этом сообщила во вторник журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова.

"По региональному проекту, который у нас разработан в рамках нацпроекта <...> ["Международная кооперация и экспорт"], мы к 2024 году взяли на себя обязательства по экспорту продукции агропромышленного комплекса в сумме $10 млн. <...> При этом наша сегодняшняя база она тоже очень низкая - $2,4 млн [в 2018 году]", - сказала она.

Абрамова уточнила, что в 2019 году агропромышленный сектор региона готов увеличить объемы экспортных поставок до $4 млн. При этом экспортный потенциал предприятий уже сейчас оценивается в $20 млн. По ее словам, увеличение экспортных поставок планируется за счет молочной продукции, рапса, льноволокна и продукции овощеводства на рынки Китая и стран СНГ. Так, например, как сообщалось, удмуртское предприятие "Милково" (входит в состав агрохолдинга "Комос групп") впервые начнет поставки молочной продукции на рынок Китая в 2019 году.