Калининградские власти планируют довести до 55% долю жителей области, занимающихся спортом

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Региональный проект "Спорт - норма жизни" разработали в Калининградской области в рамках национального проекта "Демография". Его цель - увеличение доли жителей области, активно занимающихся физкультурой и спортом, с 34,9%, по итогам 2018 года, до 55%, сообщила во вторник на заседании областного правительства министр спорта региона Наталья Ищенко.

"В рамках национального проекта "Демография" в соответствии с федеральным проектом "Спорт - норма жизни" сформирован и утвержден региональный проект "Спорт - норма жизни". Реализация регионального проекта должна обеспечить к 2024 году увеличение доли жителей Калининградской области, систематически занимающихся физической культурой и споротом, до 55%", - сказала Ищенко.

Она отметила, что в регионе наиболее пристальное внимание уделят привлечению к занятиям спортом детей и молодежи в возрасте от трех до 29 лет. Доля жителей области этого возраста в спорте должна достичь 86%, доля граждан среднего и старшего возраста 52% и 25% соответственно.

Ищенко сообщила, что в рамках проекта с Минспорта РФ заключены соглашения, предусматривающие выделение области федеральных субсидий в общей сумме свыше 490 млн рублей. Средства будут направлены на поддержку организаций, ведущих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, оснащение оборудованием объектов спортивной инфраструктуры. Свыше 314 млн рублей из этих средств направят на строительство в 2019-2020 годах спортивного комплекса с плавательным бассейном в парке Южный в Калининграде.

Кроме того, область получит федеральный трансферт в сумме 76,6 млн рублей на адаптацию тренировочных площадок ЧМ-2018 "Сельма", "Локомотив" "Пионер" и "Балтия" для активного использования, в том числе в рамках проекта "Спорт - норма жизни", добавила региональный министр.

Ищенко уточнила, что помимо регионального проекта в области планируется строительство спортивных объектов в рамках госпрограммы социально-экономического развития области и федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". В частности, планируется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городах Озерске, Правдинске.

За счет областного бюджета в 21 муниципалитете области в 2019 году откроются современные спортивные площадки для занятий воздушно-силовой гимнастикой и комплексом ГТО. В качестве пилотного стартует проект "Дворовый тренер", в рамках которого в течение семи месяцев на шести площадках в Калининграде для жителей организуют занятия с инструкторами, в том числе, по футболу, волейболу, баскетболу, добавила министр. Если проект окажется успешным, опыт будет распространен на другие муниципалитеты.