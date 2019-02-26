Власти Ямала введут ежемесячный мониторинг реализации нацпроектов

ТАСС, 26 февраля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут проводить ежемесячный мониторинг реализации национальных проектов в регионе. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства ЯНАО по итогам рабочей встречи главы региона Дмитрия Артюхова и директора окружного департамента экономики Светланы Гусевой.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

"Правительство округа приняло на себя обязательства по достижению 240 целевых показателей: по ликвидации очередей в детские сады, строительству жилья, обеспечению доступности медицинской помощи, привлечению инвестиций, созданию высокопроизводительных рабочих мест и других. Департамент экономики будет ежемесячно проводить мониторинг реализации нацпроектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Ямале утверждены 52 региональных проекта, подписано 37 соглашений с руководителями федеральных проектов, в которых обозначены конкретные задачи по каждому нацпроекту.

"Сейчас главное - наладить в округе эффективную работу, скоординировать всех участников процесса и своевременно отслеживать результаты. Эта работа должна быть открытой и прозрачной", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

Ранее глава Ямала сообщал ТАСС, что на реализацию нацпроектов в округе до 2024 года будет направлено более 170 млрд рублей, объем финансирования из федерального бюджета не превысит 14%.