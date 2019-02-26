Саратовская область за три года направит на реализацию нацпроектов более 9 млрд рублей

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют направить более 9 млрд рублей на реализацию национальных проектов в регионе, сообщил ТАСС министр финансов области Станислав Кошелев.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

"В 2019 году из областного бюджета на реализацию региональной составляющей нацпроектов будет направлено 4,9 млрд рублей, за три года - свыше 9 млрд рублей", - сказал министр.

Он уточнил, что из областных средств планируется выделить средства на развитие социальной сферы: на образование, здравоохранение, соцподдержку, культуру и спорт, пока запланировано направить порядка 2 млрд рублей. Значительный объем средств также предусмотрен на дороги - 4,4 млрд рублей. При этом, по словам министр, "цифры не окончательные, так как еще не все средства распределены".

Кошелев добавил, что на реализацию нацпроектов также предусмотрено выделение средств из федерального бюджета, при этом, "процент федерального софинансирования довольно высок". "По основным социальным расходам он составит 90% от общей суммы. За три года с федерального уровня в бюджет региона на эти цели поступит около 29 млрд рублей. В текущем году - почти 11,5 млрд рублей", - отметил Кошелев.