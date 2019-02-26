РФТР намерен принять участие в реализации четырех нацпроектов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский фонд технологического развития (РФТР) примет участие в реализации четырех национальных проектов, соответствующие изменения в стратегию деятельности фонда будут внесены весной этого года. Об этом сообщается в докладе Счетной палаты по результатам проверки деятельности фонда, опубликованном во вторник на сайте контрольного ведомства.

Как отмечается в докладе, на данный момент стратегия деятельности фонда, утвержденная в 2015 году, не учитывает национальные цели и стратегические задачи, однако документ планируется актуализировать этой весной. "Предполагается активное участие Фонда в четырех проектах: "Международная кооперация и экспорт", "Экология", "Производительность труда", "Цифровизация". У нас утверждены профильные стандарты, которые ориентированы на эти цели", - указал замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Счетная палата указала на эффективность предоставления займов РФТР. "Предоставление Фондом займов стало эффективной альтернативой бюджетному субсидированию предприятий. Во-первых, средства возвратные в отличие от субсидий. Во-вторых, кредиты предоставляются на льготных условиях - по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 до 750 млн рублей. В третьих, Фонд проводит всестороннюю экспертизу проектов и осуществляет контроль на всех этапах их реализации", - отметил аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов.

Как следует из доклада, с 2014 по 2018 год на капитализацию фонда из бюджета было выделено 86,1 млрд рублей, за этот период фонд получил 2,5 тыс. заявок на займы и поддержал 370 проектов на сумму 84,5 млрд рублей. Компании машиностроительного фонда стали основными заемщиками, получив 30,3 млрд рублей на реализацию 133 проектов. С 2016 года по 2018 год РФТР получил доходы от погашения займов в сумме 7,5 млрд рублей. По прогнозам фонда, в 2020 году эта сумма должна увеличиться до 18 млрд рублей.

Счетная палата также выявила ряд недостатков в работе РФТР. В частности, у фонда остаются неизрасходованные бюджетные средства. "На 1 января 2017, 2018, 2019 годов остатки составляли от 13 млрд до 25 млрд рублей", - указали в Счетной палате, что, по мнению Агапцова, указывает на недостаточное качество планирования расходов фонда.

В Счетной палате также указали на то, что РФТР не соблюдает сроки соблюдения и утверждения планов финансово- хозяйственной деятельности, несколько раз в год меняет значения целевых показателей эффективности использования субсидии из федерального бюджета. Кроме того, Счетная палата выявила нарушения в сроках реализации отдельных проектов, отметив, что чаще всего они происходят по вине поставщиков.