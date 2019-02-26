В администрации Кремля обсудили подготовку заседания президиума Госсовета по демографии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Тема демографии включена в повестку одного из предстоящих заседаний президиума Государственного совета под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам заседания рабочей группы Госсовета по направлению "Социальная политика".

В совещании приняли участие помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, руководить рабочей группы, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Минтруда Максим Топилин, представители ведомств, регионов РФ, научного и экспертного сообществ. В ходе мероприятия "рассматривался вопрос подготовки материалов к расширенному заседанию президиума Государственного совета по вопросам, связанным с демографией", говорится в пресс-релизе.

На совещании, в частности, обсуждались вопросы реализации нацпроекта "Демография", необходимость анализа специфики проблем, существующих в разных регионах РФ, были созданы подгруппы по конкретным направлениям - снижение уровня бедности, стимулирование рождаемости, миграция, здоровый образ жизни, система долговременного ухода. "В подгруппах будет организована работа по подготовке разделов доклада [к заседанию президиума Госсовета]. Сводный проект доклада будет подготовлен… к обсуждению на очередном заседании рабочей группы, которое состоится в марте 2019 года", - говорится в сообщении.

Обновленный формат расширенных заседаний Госсовета предполагает обсуждение заявленной темы в течение нескольких дней по отдельным секциям и затем подведение итогов с участием президента РФ. Впервые такой формат был опробован в Крыму в ноябре 2018 года, второе заседание президиума Госсовета в подобном формате состоялось в феврале в Татарстане.