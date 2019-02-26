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Более 1 млрд рублей получит Бурятия на улучшение качества питьевой воды

На настоящий момент качественной питьевой водой обеспечены 44% жителей региона

УЛАН-УДЭ, 26 февраля. /ТАСС/. Республика Бурятия в течение трех лет получит более 1 млрд рублей на улучшение качества питьевой воды по программе "Чистая вода" в рамках национального проекта "Экология", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

"Министерство строительства Бурятии заключило соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии на реализацию федерального проекта "Чистая вода" с 2019 по 2021 годы. Общая сумма реализации проекта - 1 млрд 277 млн рублей, из них большая часть средств поступит из федерального бюджета", - рассказали в пресс-службе.

В рамках программы "Чистая вода" в Бурятии планируется реконструировать старые и построить новые источники и централизованные системы водоснабжения: водозаборы, скважины, а также внедрить современные технологии очистки воды.

Сегодня качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения обеспечены 44% населения республики, по городу Улан-Удэ - 89,2%. К 2024 году планируется увеличить этот показатель по республике до 66%.

Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология", его реализация рассчитана до 2024 года. Проект предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. Проект будут реализовывать 83 региона, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Теги
РоссияБурятия
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