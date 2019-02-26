В Свердловской области появится волонтерский центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Центр добровольчества и волонтерства в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями появится в Свердловской области. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"В национальных проектах большое внимание уделено добровольческим движениям. В рамках реализации нацпроекта "Образование" работа с нашими уральскими коллегами уже запущена, мы заключили соглашения со всеми субъектами округа. Кроме того, ряд субъектов получает в этом году поддержку на создание волонтерских центров в рамках "Региона добрых дел", а в Свердловской области - на создание центра поддержки добровольчества и волонтерства в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями и профилактики этого вопроса", - сказал Бугаев.

Руководитель агентства отметил, что в Свердловской области достойное федеральное софинансирование проектов. "Из общего объема предполагаемых расходов в размере 11 млн рублей, около 10 млн это как раз деньги федерального бюджета", - уточнил он.

Нацпроект "Образование", разработанный в соответствии с майским указом президента, будет включать девять федеральных проектов.