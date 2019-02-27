Скворцова: Тульская область на треть сократила младенческую смертность за 2018 год

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Младенческая смертность в Тульской области сократилась на треть за 2018 год. Об этом сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросу реализации национального проекта "Здравоохранение".

"За последний год Тульская область явилась одним из лидеров в центральном федеральном округе. За этот год на 31% снизилась младенческая смертность в Тульской области, и впервые за всю историю стала ниже среднероссийского показателя - уже 4,7 на 1 тысячу родившихся живыми", - сказала министр.

Показатель младенческой смертности в России, взятый в качестве базового, в 2017 г. составлял 5,6 на 1 тыс. родившихся живыми. Уже к 2021 году, согласно паспорту национального проекта "Здравоохранение", этот показатель должен снизиться до 5, а в 2024 г. - до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми.

Для достижения этой цели Минздрав России планирует за шесть лет обучить в симуляционных центрах 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонаталогии и педиатрии. Строительство новых образовательных симуляционных центров, а также интерактивных программ, основанных на актуализированных клинических рекомендациях и принципах доказательной медицины, также запланировано в рамках мероприятий нацпроекта. К 2024 г. таких центров в стране будет уже 114.

Всего в национальный проект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов. Основные задачи нацпроекта "Здравоохранение": улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.