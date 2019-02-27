СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Более 860 млн рублей выделят на ремонт дорог в Сочи в 2019 году из федерального и городского бюджетов, большая часть дорог будет отремонтирована в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", реализация которого рассчитана на шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"На 2019 год запланирован ремонт и капитальный ремонт 63 объектов автомобильных дорог протяженностью более 83 километров и общей площадью почти 550 тыс. квадратных метров. На данное направление общая сумма затрат составляет 830 млн рублей, большая часть дорог будет отремонтирована в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это федеральная программа, реализация которой рассчитана на шесть лет", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Также ремонт будет вестись и за счет городского бюджета. "На эти цели планируется дополнительно выделить в 2019 году 31 млн рублей. За эти средства будут отремонтированы улицы, ведущие к объектам туристического показа, социально-значимым объектам, общеобразовательным учреждениям и местам захоронения", - уточнили в пресс-службе.

В начале текущего лета будет сформирован список автодорог курорта, которые отремонтируют в 2020 году.