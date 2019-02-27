КБР направит более 367 млн рублей на реконструкцию дворовых территорий в 2019 году

НАЛЬЧИК, 27 февраля. /ТАСС/. Более 367 млн рублей направят в КБР на ремонт и реконструкцию дворовых территорий и парков населенных пунктов региона. Об этом в среду сообщил зампред правительства региона Владимир Болотоков.

Ремонтные работы проводятся в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды".

"В реализации национального проекта "Формирование современной городской среды" планируется участие в 2019 году трех городских округов (Нальчик, Прохладный, Баксан) и 20 населенных пунктов, где планируется благоустроить 146 дворовых территорий и 26 территорий общественного пространства. Распределению подлежат средства федерального бюджета - 359 млн, из бюджета КБР - 2,6 млн, средства местных бюджетов составят, предположительно, 5,3 млн рублей", - сказал Болотоков, выступая на очередном заседании кабмина региона.

По его словам, перечень объектов уже утвержден, до 25 мая по ним будут заключены контракты для проведения ремонтных работ, а срок сдачи объектов назначен на октябрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в КБР в благоустройстве общественных территорий участвовали все муниципалитеты и их административные центры. На ремонт и благоустройство было направлено около 188 млн рублей.