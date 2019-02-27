В структуре Минэкономразвития созданы департаменты туризма и цифровой экономики

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Департаменты туризма и правовых основ цифровой экономики созданы в Минэкономразвития. Как сообщила пресс-служба министерств, соответствующий приказ подписал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Ключевой задачей департамента туризма станет определение ориентиров стратегического развития национальной индустрии туризма, выработка подходов к формированию целостного национального туристского продукта и его продвижению на внутреннем и внешнем рынках.

Также новому департаменту предстоит развивать туристскую и сопутствующую инфраструктуру до качественно нового уровня, заниматься расширением мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, совершенствованием законодательства, в частности, снятием излишних визовых барьеров, совершенствованием механизмов защиты российских туристов за рубежом и механизмов повышения качества предоставления гостиничных услуг, говорится в сообщении.

Департамент правовых основ цифровой экономики займется координацией работы участников федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды", который входит в национальную программу "Цифровая экономика". Федеральный проект предусматривает законодательное регулирование вопросов управления данными, электронного гражданского оборота, формирование цифровой среды доверия, создание правового поля для киберфизических систем и запуска экспериментальных правовых режимов для развития цифровых технологий ("правовых песочниц"), указала пресс-служба МЭР.