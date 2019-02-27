Скворцова: почти в половине случаев рак полости рта выявляется на поздней стадии

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Некоторые виды онкозаболеваний, в частности, рак поджелудочной железы, печени и слизистой полости рта в РФ выявляются на поздних стадиях. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в среду на совещании по вопросу реализации национального проекта "Здравоохранение".

"Самая плохая запущенность, скажем так, высокая - это поджелудочная железа, это печень, и это слизистая рта. Коллеги, наши с вами сотрудники, работающие в первичном звене, рот не смотрят - они пропускают", - сказала она. Министр отметила, что рак слизистой рта можно легко выявлять на ранней стадии, а сейчас "40% - это четвертая стадия".

В программу непрерывного медицинского образования включены образовательные модули для врачей первичного звена, которые позволяют сформировать у участковых терапевтов и педиатров онконастороженность.

"При многих онкологических заболеваниях, в том числе и репродуктивной системы у женщин, у нас уже сейчас с вами выявляемость очень высокая, на уровне лучших мировых стандартов, более 70% или даже 80% рак тела матки", - добавила министр. Во всех субъектах эти заболевания выявляются на I-II стадии, добавила министр.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" является одним из важнейших, входящих в состав национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта запланировано обновление организацией амбулаторной онкопомощи, создание референс-центров для возможности получения второго мнения. Только на обеспечение обновленных клинических рекомендаций по лечению онкозаболеваний будет направлено не менее 70 млрд рублей.

В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета. Еще 265 млрд рублей будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.