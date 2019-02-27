{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Скворцова: почти в половине случаев рак полости рта выявляется на поздней стадии

Министр здравоохранения добавила, что это заболевание можно легко выявлять на ранней стадии, а сейчас "40% - это четвертая стадия"

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Некоторые виды онкозаболеваний, в частности, рак поджелудочной железы, печени и слизистой полости рта в РФ выявляются на поздних стадиях. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в среду на совещании по вопросу реализации национального проекта "Здравоохранение".

На эту тему
Национальный проект "Здравоохранение". Как изменится российская медицина за шесть лет

"Самая плохая запущенность, скажем так, высокая - это поджелудочная железа, это печень, и это слизистая рта. Коллеги, наши с вами сотрудники, работающие в первичном звене, рот не смотрят - они пропускают", - сказала она. Министр отметила, что рак слизистой рта можно легко выявлять на ранней стадии, а сейчас "40% - это четвертая стадия".

В программу непрерывного медицинского образования включены образовательные модули для врачей первичного звена, которые позволяют сформировать у участковых терапевтов и педиатров онконастороженность.

"При многих онкологических заболеваниях, в том числе и репродуктивной системы у женщин, у нас уже сейчас с вами выявляемость очень высокая, на уровне лучших мировых стандартов, более 70% или даже 80% рак тела матки", - добавила министр. Во всех субъектах эти заболевания выявляются на I-II стадии, добавила министр.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" является одним из важнейших, входящих в состав национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта запланировано обновление организацией амбулаторной онкопомощи, создание референс-центров для возможности получения второго мнения. Только на обеспечение обновленных клинических рекомендаций по лечению онкозаболеваний будет направлено не менее 70 млрд рублей.

В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета. Еще 265 млрд рублей будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
Минздрав разрабатывает план расширенной диспансеризации пожилых
На эти цели будет направлено 3 млрд рублей с 2020 года
Читать полностью