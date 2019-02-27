Создание единой онкослужбы Волгоградской области потребует более 11 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Создание в 2021 году единой онкологической службы Волгоградской области потребует более 11 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, а также из средств частного инвестора, сообщил в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября 2018 года заявил, что поручит подготовить программу переоснащения онкодиспансера в Волгограде. Тогда к премьеру обратился врач Волгоградского онкодиспансера, он попросил Медведева посодействовать развитию учреждения и обновлению его оборудования. В ответ Медведев, в частности, сказал, что борьбе с онкозаболеваниями в РФ уделяется особое значение в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"На реформирование и создание современной региональной онкослужбы в Волгоградской области предусмотрены беспрецедентные средства - более 11 млрд рублей. Таким образом, в 2021 году мы планируем создать в регионе современную, мощную, эффективную, трехуровневую систему оказания помощи онкобольным с опорой на активную работу по ранней диагностике онкозаболеваний, которую впоследствии будем совершенствовать", - сказал губернатор на совещании в местном онкологическом диспансере.

Диагностические центры

Бочаров отметил, что в настоящее время идет дооснащение волгоградского онкодиспансера, закупается самое современно оборудование, на это выделено 3,5 млрд рублей. "С использованием внебюджетных источников в размере более 1 млрд рублей планируется строительство современного ПЭТ-центра (Центра позитронно-эмиссионной томографии), начато строительство лечебно-диагностического онкоцентра с поликлиникой на 700 посещений в смену, там будет размещено также детское отделение", - отметил Бочаров.

По его словам, в настоящее время в муниципалитетах создаются 14 диагностических центров: главный - в Волгограде и 13 - в области. Они станут основой для 13 медицинских округов с головным центром на базе волгоградского онкодиспансера. Каждое такое медучреждение будет капитально отремонтировано, оснащено современным диагностическим оборудованием (в общей сложности более 400 единиц). Здесь также внедрят стандарты "Бережливой поликлиники".

"Также планируется запустить онкологические центры на основе автопоездов для максимального охвата населения и проведения обследования. Закупка произойдет в соответствии с графиком. Каждый такой центр должен быть оснащен рентген-аппаратом, УЗИ, маммографом, средствами связи. До 1 сентября поручаю комитету здравоохранения обследовать сельское население в полном объеме, до 2021 года - все население Волгоградской области, а с 2021 года выйти на ежегодную диспансеризацию жителей области, составив на каждого медицинскую карту, в том числе электронную", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что территориально разветвленная, работающая по единым стандартам современная служба онкологической помощи станет основой для создания единой современной системы здравоохранения в Волгоградской области.

Реабилитационный центр

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в конце 2018 года на территории онкодиспансера начал работу первый и пока единственный в Южном федеральном округе реабилитационный центр для онкологических больных. Он создан на базе бывшего пансионата после масштабной реконструкции, это двухэтажное здание не использовалось и стояло заброшенным более 10 лет. Для нового центра было поставлено более 50 единиц современного физиотерапевтического и восстановительного оборудования. Планируется, что ежегодно здесь будут проходить реабилитацию более 1 тыс. человек.