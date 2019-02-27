Минздрав расширит программу онкоскрининга для старшего поколения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минздрав России расширит программу скрининга для россиян старшего поколения, чтобы улучшить раннее выявление рака легкого. Об этом в среду сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросу реализации национального проекта "Здравоохранение".

"Мы думаем о том, что онкоскрининг, прежде всего, тоже будет расширен в этой группе населения [старшего поколения], прежде всего, это низкопольная компьютерная томография как скрининг рака легких, это специальные методы звуковые для выявления перекрытия сосудов брахиоцефального ствола, атеросклероз грубый с бляшками, перекрывающими более чем на 70%, это выявление катаракты", - сказала Скворцова.

Всего, по словам министра, с 2020 года правительство планирует выделить более 3 млрд рублей на расширение профилактических осмотров для людей старших возрастных групп. "Сейчас составляется только регламент этих дополнительных профилактических осмотров на когнитивный дефицит, на наличие старческой депрессии и субдепрессии, на возможность самостоятельного социального обслуживания, на ломкость костей и уровень риска переломов, и массу других вещей", - уточнила министр.

Профилактические осмотры людей старше трудоспособного возраста предусмотрены федеральным проектом "Старшее поколение", который включен в нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы. В рамках проекта "Старшее поколение" планируется увеличить период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.