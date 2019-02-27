Строители из города Иваново предложили создать библиотеку BIM-элементов в проектировании

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Ивановские строители выступили с инициативой о создании в России единой библиотеки элементов, которые применяются при информационном моделировании зданий (BIM). Предложение было озвучено в среду в Воронеже на семинаре-совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" при полпреде президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игоре Щеголеве.

Технология BIM предполагает информационное моделирование здания - создание компьютерной 3D-модели объекта строительства, содержащей в себе все необходимые сведения о будущем объекте. Такой формат повышает точность оценки стоимости и эффективности использования средств при строительстве.

"Мы предлагаем ввести на государственном уровне BIM-библиотеку элементов. Подобные решения есть уже, но они носят частный характер <…> [После создания библиотеки] упростится процесс экспертизы проекта. Важно объединить умы из числа инженерных компании всей страны", - сказал учредитель ГК "Центр строительных услуг" Андрей Жеглов.

Жеглов добавил, что участвовать в наполнении библиотеки могут как регионы ЦФО, так и других округов. При проектировании домов по технологии BIM уменьшаются сроки разработки необходимой документации, повышается оперативность внесения изменений в проект.