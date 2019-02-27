Более 340 млн рублей направят на ремонт домов культуры на Ставрополье в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены направить более 340 млн рублей на ремонты домов культуры региона в 2019 году. Средства позволят провести работы в 30 учреждениях, сообщила в среду министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.

"В 2019 году более 340 млн рублей будет направлено на ремонт домов культуры, из них 130,8 млн рублей - федеральные средства по нацпроекту "Культура" и федеральному проекту "Культурная среда", это позволит провести ремонтные работы в 30 учреждениях культуры", - сказала она на расширенном заседании коллегии краевого министерства.

По словам Лихачевой, в 2018 году в регионе капитально отремонтировали 14 муниципальных домов культуры. Финансирование отрасли культуры в регионе увеличилось более чем в три раза за последние шесть лет - с 653,1 млн рублей в 2013 году до 2,17 млрд рублей в 2018 году. Министр отметила, что от отрасли ждут новых подходов, направлений и форм работы с населением.

"Проведенный мониторинг режима работы домов культуры, где в рамках федерального проекта "Культура малой Родины" приобрели оборудование, заменили кресла, сделали текущий ремонт, показал, что большинство из них работают с 8:00 или 9:00 до 17:00, максимум 18:00. По субботам или воскресеньям - выходной или сокращенный рабочий день. Вопрос - для кого они работают в общее рабочее для всех время?", - отметила министр.

По данным территориального управления Федеральной службы государственной статистики, в Ставропольском крае работают порядка 1250 театров, музеев, библиотек, домов культуры, школ искусства и т. д. В отрасли работают более 10 тыс. специалистов.