Кредиты на ИЖС непопулярны в Липецкой области из-за отсутствия предложений банков

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Незначительный объем банковских займов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Липецкой области связан с отсутствием предложений кредитных продуктов. Об этом в среду сообщил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на семинаре-совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В настоящий момент в Липецкой области 72% вводимого в эксплуатацию жилья - это индивидуальные жилые дома. Но кредитов под ИЖС в Липецкой области выдано всего 80 штук. В то же время на приобретение [квартир в многоквартирных домах] - 1,3 тыс. кредитов. Причем там есть динамика роста, а на основное [на ИЖС] у нас нет даже никакого кредитного продукта", - сказал Артамонов.

Он добавил, что предложил создать такой банковский продукт с софинансированием из регионального бюджета. "Сейчас мы предлагаем такой вариант: мы [администрация региона] даем 1 рубль, банк на них даст свои 20 рублей. Мы понимаем, что если не будет обеспечения, банк решение по кредиту не примет", - сказал врио губернатора.

Он отметил, что есть и другие предложения по банковскому продукту для ИЖС. "У нас срок аренды земли не совпадает со сроком кредитования, и мы для себя решили, что эти сроки надо совмещать со сроком кредитов", - добавил Артамонов.