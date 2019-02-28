Власти Югры выделили дополнительно 6 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дополнительно направят 6 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья в 2019 году. Соответствующие поправки в бюджет приняли в четверг депутаты региональной думы, сообщает пресс-служба окружного парламента.

Всего, согласно поправкам, доходы и расходы бюджета автономного округа в текущем году увеличатся на 28,5 млрд рублей и составят соответственно 216,1 млрд и 236,5 млрд рублей. Дефицит - 20,4 млрд рублей. Большую часть дополнительных средств региональные власти направят на расселение жителей из аварийного жилья.

"Более 6 млрд рублей будет направлено на расселение из аварийного жилья", - говорится в сообщении.

По словам спикера окружного парламента Бориса Хохрякова, дополнительные средства пойдут также на урегулирование оплаты труда бюджетникам, выкуп у застройщиков детских садов, школ, поликлиник и других социально важных объектов, создание научно-производственной лаборатории "Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики" и ряд других мероприятий.

Согласно данным региональных властей, полностью расселить 21,4 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье, планируется до 2025 года. Для этого в регионе намерены возвести 6,3 млн кв. метров жилья.