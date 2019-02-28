Власти Югры направят в 2019 г. 3,6 млрд руб. на создание лаборатории по изучению генов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделят 3,6 млрд рублей в текущем году на создание в Сургутском клиническом перинатальном центре научно-производственной лаборатории "Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики". Соответствующие поправки в бюджет приняли в четверг депутаты региональной думы, сообщается в материалах на сайте окружного парламента.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова на панельной дискуссии Гайдаровского форума "85 проекций национального проекта "Здравоохранение" сообщала, что власти региона планируют создать лабораторию по изучению генома человека, в том числе живущего в арктической и субарктической территории.

"На создание научно-производственной лаборатории "Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики" в 2019 году выделяется 3,6 млрд рублей", - говорится в документах на сайте окружной думы.

Как отметила в ходе заседания регионального парламента директор Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева, среди планируемых направлений исследований лаборатории - изучение генома спортсменов, коренных малочисленных народов Севера и людей, проживающих в условиях Арктики. Планируется, что данная работа позволит снизить в Югре смертность от онкологических заболеваний, младенческую и детскую смертность.

"Если мы хотим снизить смертность от онкологических заболеваний, <…> мы не сможем обойтись без изучения генома опухоли", - сказала Белоцерковцева.

По данным региональных властей, создание лаборатории планируется реализовать в рамка нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года. Она возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний путем перехода от современной медицины к медицине будущего. Создание генетических паспортов коренных малочисленных народов Югры в перспективе позволит внедрить персонифицированные подходы к терапии различных заболеваний у северян.