В 16 регионах России в 2019 году модернизуют службы занятости населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году намерено модернизировать службы занятости населения в 16 регионах страны, сообщил ТАСС директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.
"К 2024 году, к концу нацпроекта модернизированные службы занятости населения появятся во всех регионах России, а в 2019 году начинаем работу в 16 пилотных субъектах", - сказал Кирсанов в кулуарах Санкт-Петербургского международного форума труда.
По его словам, в настоящее время разрабатываются новые требования к службам занятости, которые будут внедряться сначала в 16 отобранных регионах, а потом во всех остальных. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, пилотными станут республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чувашия, а также Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тульская и Тюменская области.
Производительность труда
Кирсанов также добавил, что в этому году более 30 регионов присоединятся к нацпроекту по производительности труда.
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"В этом году обучение работников по предприятиям- участникам проекта стартует в 31 регионе. Цифра (число тех, кто пройдет программы обучения - прим. ТАСС) будет более 18,4 тыс. человек", - сказал Кирсанов в кулуарах Санкт- Петербургского международного форума труда.
По его словам, в прошлом году должны были обучить 8 тыс. человек в шести регионах страны, но за счет оптимизации расходов, более тесного взаимодействия с работодателями и обучающими организациями удалось перевыполнить план и обучить более 14 тыс. граждан.
"Совершенствование труда персонала должно идти не за счет высвобождения, а за счет повышения качества кадров, обучения, найма новых, открытия новых рабочих мест, - отметил Михаил Кирсанов. - У нас самый главный критерий оценки - чтобы человек остался занятым, чтобы ни в коем случае не потерял работу, и чтобы все работники предприятий, которые участвуют в программе, сохранили занятость".
О нацпроекте
Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.
Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский Государственный Университет и компания "ЭкспоФорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.