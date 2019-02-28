В 16 регионах России в 2019 году модернизуют службы занятости населения

Работы по модернизации будут проводиться в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году намерено модернизировать службы занятости населения в 16 регионах страны, сообщил ТАСС директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.

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"К 2024 году, к концу нацпроекта модернизированные службы занятости населения появятся во всех регионах России, а в 2019 году начинаем работу в 16 пилотных субъектах", - сказал Кирсанов в кулуарах Санкт-Петербургского международного форума труда. По его словам, в настоящее время разрабатываются новые требования к службам занятости, которые будут внедряться сначала в 16 отобранных регионах, а потом во всех остальных. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, пилотными станут республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чувашия, а также Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тульская и Тюменская области. Производительность труда Кирсанов также добавил, что в этому году более 30 регионов присоединятся к нацпроекту по производительности труда.