Силуанов проведет первое выездное совещание по нацпроектам в Тульской области 5 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов 5 марта проведет в Тульской области выездное совещание по реализации национальных проектов. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь главы Минфина Андрей Лавров.

"Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов 5 марта проведет в Тульской области выездное совещание о ходе реализации национальных проектов "производительность труда и поддержка занятости", "международная кооперация и экспорт" и "малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", - сказал он.

В ходе поездки Силуанов ознакомится с работой предприятий, которые участвуют в программах повышения производительности труда и экспортной акселерации, и обсудит с руководством Тульской области и соседних регионов вопросы практической реализации нацпроектов.

Тула станет первым субъектом, который Силуанов посетит в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева членам правительства лично контролировать реализацию нацпроектов в регионах. "В дальнейшем А. Г. Силуанов планирует выезжать в такие командировки на регулярной основе", - отметил Лавров.