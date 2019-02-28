Замглавы МЭР: производительность труда в России в два-три раза ниже, чем в странах-лидерах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Производительность труда в РФ отстает в два-три раза от стран-лидеров, однако это создает потенциал для быстрого роста. Об этом заявил ТАСС замглавы Минэкономразвития Петр Засельский в кулуарах Санкт-Петербургского международного форума труда.

"В целом по стране у нас средняя производительность труда отстает, она в два-три раза меньше, чем в странах-лидерах по этому показателю. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что есть эффект низкой базы, и мы сможем быстро достичь высоких результатов. Это будет очень показательно", - сказал он.

Нацпроект по повышению производительности труда запущен в Санкт-Петербурге 28 февраля. Ранее в регионе реализовывалась программа по повышению производительности труда. Как рассказал ТАСС Засельский, потенциально для участия в проекте подходят 1,2 тыс. предприятий в регионе, однако с учетом возможностей Федерального центра компетенций до 2024 года принять участие в проекте смогут около 800 предприятий.

"В этом году заявлено уже 17 предприятий. Мы будем смотреть, согласно мощности Федерального центра компетенций, сколько сможем осилить, так как действительно специалистов в области бережливого производства немного в стране. Это не тот ресурс, который бесконечен. Мы возьмем первых, возьмем самых смелых. Поэтому я призываю всех стать первыми и смелыми, все остальные встанут в очередь на следующий год", - пояснил он.

В прошлом году программа повышения производительности труда реализовывалась в 16 регионах, в этом году к проекту должны присоединиться еще 20 субъектов. Засельский отметил, что в ближайшее время планируется начать нацпроект в Ивановской, Томской, Челябинской и Красноярской областях.

Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до не менее 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. Куратором нацпроекта выступает первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководителем проекта - министр экономического развития Максим Орешкин.