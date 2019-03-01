Проект вулканологического центра на Камчатке предложили включить в нацпроект "Наука"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 1 марта. /ТАСС/. Дальневосточные ученые предлагают создать на Камчатке международный вулканологический центр в рамках национального проекта "Наука", сообщили журналистам в пятницу в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

"Подготовка проекта создания на Камчатке международного вулканологического центра для включения в национальный проект "Наука" обсуждалась в пятницу на ученом совете Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН", - сообщили в институте.

Базовым направлением проекта, по мнению ученых, станет масштабное исследование механизма функционирования так называемой зоны субдукции, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие, иначе ее называют зоной перехода океан-континент. В исследовании этого механизма заинтересованы не только российские ученые, но и все страны, расположенные в зоне Тихоокеанского огненного кольца, такие как Япония, США, Канада, Республика Корея, Индонезия, Новая Зеландия, Мексика и другие. В общей сложности в зоне влияния Тихоокеанского огненного кольца проживает около трети населения земного шара.

"Камчатка с учетом ее уникальности в плане проявления вулканизма и сейсмичности, может стать полигоном для научных изысканий как ведущих российских научных институтов и университетов, так и для исследователей из других стран. Результаты исследований механизма функционирования зоны субдукции позволят создать в перспективе действенные программы обеспечения безопасности экономик и населения стран в зоне Тихоокеанского огненного кольца", - сказал директор Института вулканологии и сейсмологии Алексей Озеров.

Подготовить "амбициозный проект", который будет конкурентоспособным для включения в национальный проект "Наука", институту ранее предложил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН является единственным в мире специализированным учреждением по изучению вулканической деятельности и сейсмичности. Он был образован 7 сентября 1962 года постановлением президиума Академии наук СССР. Решение об образовании специализированного научного учреждения на Камчатке было принято в связи с уникальным положением полуострова в Тихоокеанском огненном кольце Земли. Ни в одном регионе мира не наблюдается такого разнообразия вулканической активности (практически все вулканы Камчатки имеют разный тип извержений) и одновременно такой высокой сейсмической активности.