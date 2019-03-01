В Кабардино-Балкарии установят освещение на 25 км региональных дорог в 2019 году

НАЛЬЧИК, 1 марта. /ТАСС/. Наружное освещение на 25 км региональных дорог планируется установить в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году. Это почти в три раза больше, чем в 2018 году, сообщил в пятницу ТАСС директор государственного учреждения "Управление дорожного хозяйства" Рафаэль Акопян.

Всего в регионе, по словам Акопяна, населенные пункты освещены примерно на 20%. "В 2018 году 7,5 км региональных дорог было освещено, в этом году [будет освещено] 25 км, более чем в три раза", - сказал собеседник агентства.

Стоимость работ составит порядка 78,5 млн рублей. Как отмечается на сайте госзакупок, будут освещены дороги в селениях Нартан, Герменчик, Кенже, Шалушка, Октябрьское и городе Чегем.

В следующем году планируется осветить 31 км дорог, добавил Акопян. По его словам, в соответствии с нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года в КБР будут освещены порядка 400 км дорог регионального значения.

Всего в республике 2940 км региональных дорог, включая пастбищные, грунтовые и гравийные.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.