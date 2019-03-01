Центр компетенций цифровой трансформации в энергетике создадут в России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Группа "Интер РАО", госкорпорация "Росатом" и Системный оператор ЕЭС России учредят Ассоциацию организаций цифрового развития электроэнергетики "Цифровая энергетика". Об этом говорится в сообщении "Интер РАО".

Некоммерческое партнерство станет отраслевым центром компетенций цифровой трансформации отрасли. Соответствующее решение было одобрено на совещании под председательством первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.

"Ассоциация "Цифровая энергетика" создается с целью объединения усилий органов государственной власти и отраслевого бизнес-сообщества, научно-исследовательских и образовательных организаций в сфере электроэнергетики, а также иных участников цифровой трансформации для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли. Кроме того, предполагается, что в рамках Ассоциации будут созданы лаборатории по изучению и апробации новых цифровых технологий, оборудования и программного обеспечения, комплексных и платформенных решений для проектов цифровизации электроэнергетики, последующего промышленного внедрения в России и за ее пределами", - сообщает "Интер РАО".

Формат некоммерческой организации, в котором создана ассоциация, допускает свободное вступление в нее на принципах открытости других заинтересованных регуляторов и новых организаций - как инфраструктурных участников электроэнергетической отрасли, включая холдинг "Россети", сетевые и сбытовые организации, так других генерирующих компаний, научно-исследовательских и образовательных учреждений и организаций.

Концепция цифровизации "Россетей" была представлена в феврале в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Стоимость проекта - 1,3 трлн руб.

Согласно плану, реализация концепции будет разделена на три этапа. Первый этап должен быть реализован до 2023 года, второй - до 2025 года, третий - до 2030 года. Больше всего инвестиций - 47% от общей стоимости реализации программы - "Россети" планируют освоить в рамках реализации второго этапа цифровизации электросетевого комплекса. В результате цифровизации "Россети" к 2030 году планируют на 30% снизить потери в сетях, операционные и капитальные затраты, а также в 1,5 раза повысить доступность технического присоединения к сетям.