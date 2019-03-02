НИУ ВШЭ в Петербурге разработает цифровую модель рынка труда в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) до конца 2019 года разработает цифровую модель рынка труда Петербурга. Об этом рассказал ТАСС директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Александр Курячий.

"В 2018 году мы совместно с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга провели <...> исследование по выявлению перспективной потребности экономики города в кадрах и существующих дисбалансов на рынке труда в рамках проекта по созданию цифровой модели рынка труда Петербургской агломерации. В основу была положена прогрессивная методика машинной обработки данных порталов поиска работы. Это позволило в кратчайшие сроки проанализировать более миллиона резюме, вакансий и сформировать подробную модель рынка труда, проект планируется завершить к концу 2019 году", - рассказал ТАСС Курячий.

По его словам, польза этого подхода ученых заключается в применении результатов на практике. Например, данные Росстата раскрывают информацию о средней зарплате или производительности труда в разрезе отраслей, но каждая отрасль - это огромное количество разных предприятий с сотрудниками совершенно разных профессий и квалификации. Поэтому различается не только производительность труда компаний одной отрасли, но и эффективность работников.

Собеседник агентства отметил, что это первый этап проекта, в дальнейшем цифровую модель планируется доработать с помощью данных сотовых операторов, геосервисов, поисковых систем и социальных сетей. Разработчики намерены оценить реальное количество трудовых ресурсов на территории Санкт-Петербурга, посчитать размер маятниковой миграции (к примеру, количество ежедневно выезжающих из Ленинградской области в Петербург и обратно на работу или учебу), активность миграционных потоков из других регионов и стран.

По словам Александра Курячего, очень важным шагом работы стал анализ соответствия профессиональной деятельности работников полученному образованию. Этот подход позволяет решать проблемы, связанные с тем, что вузы зачастую выпускают специалистов, которые не нужны работодателям или даже экономике в целом.

Аналитики также намерены учесть существующие риски развития экономики из-за диспропорций на рынке труда. "Необходимо также оценивать готовность соискателя к переезду. Высокие зарплатные ожидания, не сочетающиеся с рыночным предложением, это риск "утечки мозгов". С другой стороны, мы видим определенные тенденции сокращения одних специалистов, например, линейных руководителей, и рост сегмента специальностей так называемой креативной экономики: архитекторы, дизайнеры, веб-разработчики, программисты. В 2019 году мы планируем модернизировать построенную нами модель, с учетом описанных факторов влияния. Это будет масштабный проект, который призван помочь городу и другим регионам", - рассказал ТАСС директор Центра.